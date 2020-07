3M toujours scotché

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 3M, le géant industriel du Minnesota, n'a pas convaincu par ses derniers chiffres. Ainsi, le groupe a raté le consensus de profit pour le second trimestre, et maintenu le retrait de sa guidance financière 2020. Les comptes du second trimestre ont été, selon le directeur général Mike Roman, "significativement impactés par le ralentissement économique mondial". Le bénéfice net du second trimestre est ressorti à 1,29 milliard de dollars et 2,22$ par titre, contre 1,13 milliard de dollars et 1,92$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,78$, en retrait de 19% en glissement annuel et inférieur de 2 cents au consensus de marché. Les revenus totaux ont décroché de 12% à 7,2 milliards de dollars, contre 7,32 milliards de dollars de consensus de place. Le management dit prendre des mesures afin de faire face aux challenges de court terme.