3M se redresse au 4ème trimestre

3M se redresse au 4ème trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 3M , le géant industriel du Minnesota, a annoncé pour son quatrième trimestre des comptes supérieurs aux attentes. Pour l'exercice 2021, la guidance est solide, le groupe envisageant un bpa allant de 9,20 à 9,70$, contre un consensus de 9,5$. Le free cash flow industriel 2021 est anticipé entre 2,5 et 4,5 milliards. Sur le trimestre écoulé, le groupe a réalisé des revenus de 8,6 milliards de dollars, en augmentation de 6%, avec une progression organique de 5,5%. Le bpa ajusté et GAAP est ressorti à 2,38$. Le cash flow opérationnel s'est élevé à 2,5 milliards et le FCF ajusté à 2,1 milliards. Le consensus était de 2,15$ de bpa ajusté et 8,4 milliards de recettes. Sur l'exercice clos, les ventes sont ainsi très marginalement en hausse à 32,2 milliards, pour un bpa ajusté de 8,74$ et un cash flow de 8,1 milliards.