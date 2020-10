3M : résultats soutenus par l'épidémie

(Boursier.com) — 3M , le géant industriel diversifié du Minnesota, a annoncé pour le troisième trimestre des résultats supérieurs aux attentes, avec les ventes d'équipements médicaux. Le groupe, qui conçoit notamment des respirateurs et d'autres équipements nécessaires pour lutter contre la pandémie, a annoncé sur le trimestre un bénéfice net de 1,41 milliard de dollars soit 2,43$ par titre, contre 1,59 milliard de dollars et 2,75$ par titre un an avant. Le consensus FactSet était de 2,26$. Les revenus se sont appréciés de 4,5% à 8,35 milliards de dollars, contre 8 milliards un an avant et 8,3 milliards de consensus. Les ventes du segment soins de santé ont grimpé de 26%, ce qui a amplement compensé le déclin de 7% des activités de transport et électronique. Le groupe ne fournit pas de guidance annuelle, mais précise que les ventes d'octobre seraient stables ou en légère hausse.