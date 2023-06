3M rebondit, accord de 10 milliards dans l'affaire des polluants éternels

(Boursier.com) — 3M grimpe de 4% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe industriel diversifié américain vient d'annoncer un accord de 10,3 milliards de dollars avec des acteurs publics de la gestion de l'eau aux États-Unis, qui l'accusaient de pollution liée aux polluants éternels, les fameux PFAS. "Il s'agit d'un pas en avant important pour 3M, qui s'appuie sur nos actions qui incluent notre sortie annoncée de la fabrication de PFOA et de PFOS il y a plus de 20 ans, nos investissements les plus récents dans la technologie de pointe de filtration de l'eau dans nos opérations de fabrication de produits chimiques et notre annonce que nous abandonnerons toute la fabrication de PFAS d'ici la fin de 2025", a déclaré le président-directeur général de 3M, Mike Roman.

Selon les termes du règlement, 3M a accepté de contribuer jusqu'à une valeur actuelle de 10,3 milliards de dollars, payable sur 13 ans. 3M prévoit d'enregistrer une charge avant impôts d'environ 10,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023. Des détails supplémentaires seront inclus dans les documents déposés par 3M auprès de la Securities & Exchange Commission.