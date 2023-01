3M rate le consensus et supprime 2.500 emplois

(Boursier.com) — 3M , le géant manufacturier américain, a manqué les attentes de bénéfices pour le dernier trimestre et a annoncé des perspectives pessimistes pour l'ensemble de l'année à venir. Sur une base ajustée, 3M a gagné 2,28 dollars par action, contre 2,45 dollars par action un an auparavant, tandis que le consensus FactSet était de 2,36 dollars. La société prévoit de supprimer 2.500 postes manufacturiers dans le monde, ce que le directeur général Mike Roman a qualifié de "décision nécessaire pour s'aligner sur les volumes de production ajustés". Le fabricant de scotch, de Post-it et autres marques, a dévoilé ce mardi des ventes du quatrième trimestre en recul de 6% avec les fluctuations des devises. Les ventes organiques, mesure qui exclut les effets de change, les acquisitions et les cessions, ont augmenté plus lentement que prévu. Les revenus se sont établis à 8,08 milliards de dollars contre 8,61 milliards un an avant.