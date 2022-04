3M : perd du terrain malgré des comptes meilleurs que prévu

(Boursier.com) — 3M recule désormais avant-Bourse, la révision à la baisse des prévisions annuelles l'emportant sur un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes des analystes. Le géant industriel diversifié américain a enregistré sur les trois premiers mois de 2022 un profit de 1,299 milliard de dollars ou 2,26$ par action contre un bénéfice de 1,624 Md$ ou 2,77$ par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté s'établit à 2,65$ contre 2,32$ de consensus. Les revenus diminuent de 0,3% à 8,85 Mds$, légèrement supérieurs aux attentes des analystes. Le management table désormais sur un bpa 2022 compris entre 9,89$ et 10,39$ contre une précédente fourchette allant de 10,15$ à 10,65$. Le bpa ajusté est anticipé entre 10,75$ et 11,25$.

3M et la plupart des autres fabricants doivent faire face à la forte hausse de leurs coûts liés à la main-d'oeuvre tout comme aux matières premières. Le groupe basé à Saint Paul est lui également confronté à la baisse de la demande pour ses masques jetables N95 avec le recul de la pandémie de Covid-19.