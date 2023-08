3M flambe à Wall Street, sur un accord de 5,5 milliards de dollars avec les autorités américaines

(Boursier.com) — 3M bondit avant bourse à Wall Street, alors que le géant industriel du Minnesota se rapprocherait d'un règlement d'un peu plus de 5,5 milliards de dollars concernant les bouchons d'oreilles de l'armée US. "Le litige concernant les plaintes pour perte auditive est le plus grand délit de masse de l'histoire des États-Unis, avec plus de 300.000 réclamations", selon le Wall Street Journal. Cet accord avec les autorités américaines serait un soulagement pour les marchés financiers, qui craignaient une indemnisation encore plus élevée, allant jusqu'à 10 milliards de dollars. Selon des personnes familières de la question citées par Bloomberg, la compagnie aurait donc accepté le paiement pour mettre un terme aux poursuites l'accusant d'avoir vendu à l'armée américaine des bouchons d'oreille de combat défectueux.