3M dépasse les attentes

(Boursier.com) — 3M , le groupe industriel de St. Paul connu notamment pour sa marque Post-It, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,43 milliard de dollars soit 2,45$ par action, contre 578 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus se sont établis à 8,94 milliards, contre 8,35 milliards un an avant. Le consensus FactSet était logé à 2,21$ de bénéfice par action pour 8,65 milliards de facturations. Le groupe a dégagé une croissance organique de 6,3% à devises constantes. La guidance annuelle est légèrement ajustée, le groupe tablant désormais sur une progression de 9 à 10% des ventes, une croissance organique allant de 8 à 9% et un bénéfice par action allant de 9,7 à 9,9$.