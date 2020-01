3M déçoit et supprime 1.500 postes

(Boursier.com) — 3M a publié ce jour pour son quatrième trimestre fiscal des profits inférieurs aux attentes et des revenus 'en ligne'. De plus, le groupe industriel américain prévoit de supprimer 1.500 emplois dans le cadre d'une restructuration. Le groupe aux marques Scotch et Post-it a annoncé un bénéfice net trimestriel de 969 millions de dollars et 1,66$ par action, contre 1,35 Md$ et 2,27$ par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a reculé à 1,95$ contre 2,31$ un an avant, alors que le consensus était de plus de 2,1$. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 2% en glissement annuel à 8,1 Mds$. La restructuration doit permettre d'économiser 110 à 120 M$, pour une charge de 134 M$ sur le quatrième trimestre. Pour 2020, 3M prévoit un bpa de 9,3-9,75$, contre 9,59$ de consensus FactSet.