3M : chute (logique) des ventes en avril

3M : chute (logique) des ventes en avril









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 3M, le géant industriel du Minnesota, a annoncé pour le mois d'avril 2020 des ventes en baisse de 11%, le secteur de la santé demeurant la seule poche de résistance. La pandémie de Covid-19 a donc plombé les revenus du groupe le mois dernier, en ligne avec les dernières informations fournies par le groupe. La firme diversifiée a donc réalisé en avril des revenus de 2,3 milliards de dollars, en retrait à deux chiffres en glissement annuel. Le segment santé a progressé de 5%, mais le secteur consommation a décliné d'autant, alors que les activités industrielles et de sécurité ont chuté de 11%. Le segment transport et électronique, principale victime de la crise, décroche de 20% en avril. Le groupe, qui a retiré en avril sa guidance annuelle 2020, entend désormais fournir des chiffres mensuels pour un meilleur suivi des répercussions de la crise sanitaire et économique.