3M bondit, après les comptes et l'annonce d'une scission dans la santé

(Boursier.com) — 3M , le groupe industriel américain, grimpe à Wall Street. La firme a dévoilé des comptes mitigés et fait état d'une scission programmée des activités de santé. 3M a fait état d'un bénéfice net trimestriel de 78 millions de dollars soit 14 cents par action, contre 1,5 milliard de dollars et 2,59$ par titre un an avant. Le groupe a passé une charge de 1,2 milliard de dollars avant imposition sur la résolution du litige Combat Arms Earplugs. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s'est établi à 2,48$, contre 2,75$ un an avant et 2,65$ de consensus FactSet. Les revenus ont régressé à 8,7 milliards de dollars, contre 8,95 milliards un an plus tôt et 8,6 milliards de consensus. Les ventes annuelles sont désormais anticipées en décroissance de 0,5 à 2,5% (contre +1 à +4% précédemment). Le bpa ajusté annuel est anticipé entre 10,3 et 10,8$, ici encore une révision en forte baisse.

"Nous restons concentrés sur l'innovation pour les clients, la conduite d'améliorations opérationnelles et l'avancement de notre gestion de l'environnement - tout en positionnant 3M pour l'avenir grâce à notre plan de scission de notre activité de soins de santé et à la résolution du litige Combat Arms d'une manière efficace et équitable", indique Mike Roman, CEO du groupe.