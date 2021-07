3M bat le consensus et relève ses prévisions

(Boursier.com) — 3M , le groupe industriel du Minnesota, a dépassé les attentes au second trimestre et relevé par ailleurs ses prévisions financières. Le groupe a dégagé un bénéfice net trimestriel de 1,524 milliard de dollars et 2,59$ par action, contre 1,306 milliard de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,59$, contre un consensus FactSet de 2,28$. Le groupe diversifié, connu notamment pour sa marque Post-It, a réalisé des revenus trimestriels de 8,95 milliards de dollars, contre 7,176 milliards un an avant et 8,52 milliards de consensus. 3M anticipe désormais une croissance des ventes annuelles allant de 7 à 10%. Le bénéfice par action est anticipé entre 9,70 et 10,10$.