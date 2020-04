3M : 166 millions de masques pour les Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 3M, précédemment vivement critiqué par Trump, indique s'être accordé avec l'administration américaine en vue de l'importation de 166,5 millions de masques additionnels destinés aux USA sur une période de trois mois. Les masques doivent permettre de protéger les professionnels de santé aux Etats-Unis. 3M dit avoir travaillé avec l'administration Trump afin de s'assurer que ces plans ne génèrent pas d'implications humanitaires additionnelles dans des pays combattant actuellement l'épidémie de Covid-19. 3M et les USA et se sont engagés à collaborer davantage pour lutter contre la hausse des prix et la contrefaçon.

"Je tiens à remercier le président Trump et l'administration pour leur leadership et leur collaboration", a déclaré le président-directeur général de 3M, Mike Roman. "Nous partageons les mêmes objectifs de fournir des masques indispensables aux Américains à travers notre pays et de lutter contre les criminels qui cherchent à profiter de la crise actuelle. Ces importations viendront compléter les 35 millions de respirateurs N95 que nous produisons actuellement par mois aux États-Unis".

"Étant donné que la demande de masques dépasse l'offre, nous travaillons sans relâche pour étendre notre capacité, tout en priorisant et en réorientant nos approvisionnements pour desservir les zones les plus critiques", a poursuivi Roman. "Nous continuerons de faire tout notre possible pour protéger nos héroïques travailleurs de la santé et nos premiers intervenants, et je tiens à remercier nos 96.000 employés 3M pour leurs efforts inlassables, y compris ceux dans nos usines et nos centres de distribution du monde entier".

3M importera 166,5 millions de masques au cours des trois prochains mois, principalement à partir de son usine de fabrication en Chine, à partir d'avril. L'administration Trump s'est engagée à travailler pour éliminer et supprimer les restrictions d'exportation et réglementaires afin de permettre ce plan. Le plan permettra également à 3M de continuer à envoyer des États-Unis des masques vers le Canada et l'Amérique latine, où 3M est le fournisseur principal.

En tant qu'entreprise mondiale, 3M a des opérations de fabrication dans le monde entier pour desservir les marchés locaux et régionaux. Alors que la pandémie se déroule à différents stades à travers le monde, 3M continuera de travailler avec les gouvernements pour orienter les masques et autres fournitures vers les zones les plus nécessiteuses, promet le groupe américain.

À partir de janvier, 3M a accéléré la production de masques N95 et doublé sa production mondiale à 1,1 milliard par an, dont 35 millions par mois aux États-Unis. 3M a déjà engagé des investissements et des actions supplémentaires qui lui permettront de doubler à nouveau sa capacité à 2 milliards dans le monde en 12 mois, avec une capacité supplémentaire qui commencera à être mise en ligne dans les 60 à 90 prochains jours. Aux États-Unis, par exemple, 3M prévoit de produire des respirateurs N95 à un rythme de 50 millions par mois en juin, soit une augmentation de 40% par rapport aux niveaux actuels.

La semaine dernière, 3M a annoncé des mesures supplémentaires pour lutter contre les hausses de prix et les activités de contrefaçon liées à ses masques. 3M n'a pas modifié les prix facturés pour les masques et prendra "des mesures décisives contre ceux qui cherchent à tirer un avantage illégal et contraire à l'éthique de l'épidémie de COVID-19".

Plus tôt ce mois, Trump avait taclé le groupe, lui promettant "un lourd prix à payer" et invoquant le 'Defense Production Act' pour contraindre 3M à massivement produire pour les Etats-Unis.