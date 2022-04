2MX Organic : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 31 mars à l'AMF, la société de droit suisse UBS Group AG a déclaré avoir franchi en hausse, le 25 mars, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de 2MX Organic. Elle détient, directement et indirectement, 1.938.539 actions 2MX Organic représentant autant de droits de vote, soit 5,17% du capital et des droits de vote de 2MX Organic.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions 2MX Organic hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions 2MX Organic détenues par assimilation, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.

D'autre part, par courrier reçu le 31 mars à l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 28 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société 2MX Organic. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 1.773.533 actions 2MX Organic représentant autant de droits de vote, soit 4,73% du capital et des droits de vote de 2MX Organic.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions 2MX Organic détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers (propriétaire des actions) conférant le droit à la société JP Morgan Chase & Co. d'utiliser ces actions à tout moment.