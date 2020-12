2MX Organic : le trio Niel, Pigasse, Zouari lève 300 ME

(Boursier.com) — Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari annoncent le succès de l'introduction en bourse de 2MX Organic pour un montant de 300 millions d'euros. Elle est réalisée à l'occasion de l'offre réservée aux investisseurs qualifiés sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext.

Au regard de la très forte demande émanant d'investisseurs de 1er plan, en France et à l'étranger, l'offre initiale a été augmentée suite à l'exercice intégral de la clause d'extension.

Cette société prend la forme d'un véhicule d'acquisition dit "SPAC", nouvellement constitué et immatriculé en France. Elle est destinée à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durables.

La taille finale de l'offre est de 300 millions d'euros, ou 30 millions d'Unités (actions de préférence stipulées rachetables assorties de bons de souscription d'actions ordinaires de la société rachetables), souscrites à un prix unitaire de souscription de 10 euros chacune. Chaque Unité est composée d'une action de préférence stipulée rachetable (Action de Préférence) et d'un bon de souscription d'actions ordinaires rachetable (BSAR, ensemble représentant une Unité).

Quatre BSAR donneront le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de 2MX Organic moyennant un prix d'exercice global de 11,50 euros. Les BSAR seront exerçables à compter de la date de réalisation de l'Acquisition Initiale. Ils expireront 5 années après la réalisation de l'Acquisition Initiale.

Les Actions de Préférence et les BSAR de 2MX Organic seront négociés séparément sous deux lignes de cotation identifiées respectivement par les mnémoniques "2MX" (ISIN code: FR0014000T90) et "2MXBS" (ISIN code: FR0014000TB2) à partir de la date de cotation, attendue pour le 9 décembre 2020, concomitamment avec la date de règlement-livraison de l'offre.

A l'issue de l'offre, la société transférera un montant correspondant à 100% du produit brut de l'émission des Unités dans un compte séquestre. Les fonds déposés sur le compte séquestre ne pourront être libérés qu'en cas de réalisation de l'Acquisition initiale de la société ou en cas de liquidation de la société.

Concomitamment avec la réalisation de l'offre, les fondateurs de 2MX Organic, qui détiennent déjà 5.649.999 actions ordinaires de la société, ont souscrit 718.263 actions assorties de bons de souscription d'actions ordinaires de la Société rachetables, et 1.131.735 actions ordinaires résultant de l'augmentation de la taille de l'offre, pour un montant total de 7,2 millions d'euros. De plus, M. Moez-Alexandre Zouari a participé à l'offre et souscrit 1.800.000 Unités pour un montant total de 18 millions d'euros.

Au sein de 2MX Organic, Moez-Alexandre Zouari occupe la fonction de Directeur Général. Xavier Niel et Matthieu Pigasse sont membres du Conseil d'administration.

L'actionnariat de 2MX Organic après l'offre est le suivant :

- Moez-Alexandre Zouari : 11,47%

- Xavier Niel : 6,67%

- Matthieu Pigasse : 6,67%

- Sous-total fondateurs : 24,8%

- Public : 75,2%.