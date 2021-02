2MX Organic : Gilles Piquet Pellorce succède à Cécile Cabanis à la présidence du Conseil

2MX Organic : Gilles Piquet Pellorce succède à Cécile Cabanis à la présidence du Conseil









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En raison de ses autres mandats et nouvelles responsabilités, dont la vice-présidence du Conseil d'administration de Danone, Cécile Cabanis a décidé de démissionner de sa fonction de présidente du Conseil de 2MX Organic, n'étant pas assurée de pouvoir y consacrer tout le temps nécessaire. Elle conserve son mandat de membre du Conseil d'administration de la société, et demeure pleinement engagée et mobilisée derrière le projet développé par 2MX.