2MX Organic et InVivo vont constituer un leader européen de la distribution responsable

(Boursier.com) — 2MX Organic, Special Purpose Acquisition Company (SPAC) et InVivo sont entrés en négociations exclusives en vue de constituer un leader de la distribution responsable en Europe, autour de sa filiale InVivo Retail, pôle de distribution centré sur la jardinerie, l'animalerie et l'alimentaire.

InVivo est l'un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens, avec un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros. Il réunit 188 coopératives sociétaires, représentant plus de la moitié des agriculteurs français. InVivo est par ailleurs une société à mission depuis octobre 2020.

2MX Organic et InVivo Retail formeront un acteur disruptif de la distribution alliant tradition et modernité, production et distribution, savoir-faire agricoles et innovation, expérience en magasin et en ligne. Cet acteur engagera le processus de certification pour devenir entreprise à mission et certifiée B-Corp dès que possible.

La complémentarité de leurs expertises leur permettra d'accélérer le développement d'InVivo Retail à l'échelle nationale et européenne, et ainsi proposer aux consommateurs une offre durable et locale, respectueuse de la nature dans un rapport qualité-prix équilibré.

InVivo Retail a développé un réseau de distribution spécialisée unique en France, constitué de 1.600 magasins, dont 220 détenus en propre, réunissant les enseignes de jardinerie Gamm vert, Jardiland, Delbard et Jardineries du Terroir, de distribution alimentaire Frais d'Ici et Bio&Co et d'animalerie Noa. InVivo Retail dispose d'un fort ancrage territorial (86% des Français se trouvent à moins de 20 minutes d'un magasin d'une des enseignes d'InVivo Retail) et d'une légitimité unique dans le monde agricole au travers du groupe InVivo.

2MX Organic et InVivo Retail ont l'ambition de devenir un acteur incontournable de la distribution de demain, en phase avec les attentes des consommateurs pour un modèle plus durable et responsable. Il dispose des expertises des fondateurs de 2MX Organic, Moez-Alexandre Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, complémentaires entre elles et avec celles d'InVivo et InVivo Retail.

Cette ambition pourra s'appuyer sur les fonds levés lors de son introduction en bourse, d'un montant de 300 millions d'euros, et sur de nouvelles capacités financières importantes.

La stratégie de ce nouvel acteur de la distribution spécialisée, responsable et engagée, reposera sur les 4 piliers :

- La consolidation de sa place de leader sur le marché du jardinage,

- L'accélération du développement sur le marché de l'animalerie

- Le développement des activités alimentaires par le lancement d'un nouveau concept de magasins sous une nouvelle enseigne, adossée aux jardineries. Cette nouvelle enseigne, Le Grand Marché - Frais d'Ici, sera spécialisée dans la distribution alimentaire de produits frais et locaux : primeurs, fromagerie, boulangerie, poissonnerie et boucherie-charcuterie.

- Une transformation digitale complémentaire de l'offre e-commerce.

Ce projet permettra d'accélérer le développement des marques existantes d'InVivo Retail, d'investir dans un marché de la distribution en pleine mutation et de proposer de nouveaux concepts, tout en étant en capacité de saisir des opportunités de croissance externe et de devenir une plateforme de consolidation à l'échelle nationale et européenne.

L'opération envisagée consisterait en un apport en nature de l'intégralité de la participation d'InVivo Group au capital d'InVivo Retail, représentant 100% du capital social et des droits de vote de cette dernière, au profit de 2MX Organic. A l'issue de cette opération, InVivo Retail deviendrait une filiale à 100% de 2MX Organic.

Ce rapprochement d'entreprise serait basé sur une valeur d'entreprise d'InVivo Retail de 675 millions d'euros. L'apport en nature des actions d'InVivo Retail par InVivo Group serait intégralement rémunéré par l'émission d'actions ordinaires nouvelles de 2MX Organic, émises au prix unitaire de 10 euros chacune.

L'admission aux négociations sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris des actions ordinaires ainsi émises par 2MX Organic serait demandée par 2MX Organic.

A l'issue de cette opération, l'actionnariat de 2MX Organic serait composé d'InVivo Group (qui deviendrait l'actionnaire majoritaire contrôlant de 2MX Organic) et des actionnaires actuels de 2MX Organic. La répartition du capital et des droits de vote de 2MX Organic serait déterminée à l'issue de la période de demande de rachat d'une durée de 30 jours qui serait ouverte à compter de l'avis de rapprochement d'entreprises conformément aux statuts de 2MX Organic. En l'absence de demande de rachat de la part des actionnaires titulaires d'actions de préférence de catégorie B de 2MX Organic pendant cette période de 30 jours, InVivo Group détiendrait 55% du capital et des droits de vote de 2MX Organic et les actionnaires actuels de 2MX Organic détiendraient 45% du capital et des droits de vote. InVivo Group disposerait par ailleurs de la possibilité de capitaliser une partie de son compte courant d'associés au sein d'InVivo Retail, auquel cas la participation d'InVivo Group au capital de 2MX Organic pourrait représenter jusqu'à 63% du capital et des droits de vote de 2MX Organic.

A l'issue de l'opération, le conseil d'administration de 2MX Organic serait composé de 10 administrateurs. Thierry Blandinières, Directeur Général d'Invivo Group assurerait la présidence du Conseil d'Administration de 2MX Organic et Messieurs Moez-Alexandre Zouari et Guillaume Darrasse demeureraient Directeur Généraux, respectivement de 2MX Organic et d'InVivo Retail.

La réalisation de l'opération devrait intervenir au cours du 2e semestre 2022.