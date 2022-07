2MX Organic : Barclays Capital Securities précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 juillet à l'AMF, la société Barclays Capital Securities Ltd a déclaré avoir franchi en baisse, le 6 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société 2MX Organic. Elle détient 422.608 actions 2MX Organic représentant autant de droits de vote, soit 1,13% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions 2MX ORGANIC détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit au déclarant d'utiliser lesdites actions à tout moment.

Au titre du code de commerce, Barclays Capital précise détenir 422.608 actions 2MX Organic résultant de la conclusion de contrats avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit au déclarant d'utiliser ces actions à tout moment.