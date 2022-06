2CRSi : une référence prestigieuse

(Boursier.com) — 2CRSi recule timidement de 0,6% à 4,15 euros ce jeudi, alors que le concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance a annoncé avoir été sélectionné par le National Accelerator Laboratory de Stanford (SLAC) pour fournir de nouvelles installations HPC.

Le SLAC, laboratoire mondialement reconnu, géré par l'Université de Stanford et le bureau scientifique du département de l'Energie des Etats Unis (US Department of Energy's Office of Science), a choisi 2CRSi Inc, la filiale américaine du groupe, pour augmenter ses capacités de calcul de haute performance (HPC).

Ce laboratoire gère de multiples programmes, explorant la compréhension de l'Univers à la plus petite, la plus grande et la plus rapide de toutes les échelles, et participant à la création d'outils ultra-performants utilisés par les scientifiques du monde entier. Avec une recherche portant sur la physique des particules, l'astrophysique, la cosmologie, les matériaux, la chimie, la biologie, les sciences de l'énergie et le calcul scientifique, le SLAC aide à résoudre les plus grands défis de notre temps...

"Difficile d'estimer la taille de ce contrat, mais il représente quoi qu'il arrive une référence prestigieuse sur laquelle capitaliser auprès des prospects" commente Portzamparc qui vise un cours de 6,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.