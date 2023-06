2CRSi : une cession appréciée par le marché

(Boursier.com) — 2CRSi s'offre une deuxième séance de vive hausse (+6% à 1,95 euro) alors que la firme a conclu un accord avec une filiale de Source Code, fournisseur américain d'infrastructures informatiques, pour la vente de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited.

L'acquisition de Boston Limited en novembre 2019, avait pour objectif de créer d'importantes synergies, tant en matière de diversification de sa clientèle et d'accès à de nouveaux marchés, que de nets élargissements de ses positions à l'international. Le chiffre d'affaires du Groupe 2CRSi est passé de 65 ME sur l'année calendaire 2018, pour s'établir à environ 184 ME pour l'exercice clos fin février 2023.

Cependant, même si une part majoritaire du chiffre d'affaires du Groupe 2CRSi est réalisée par Boston Ltd, son intégration a été marquée par des défis opérationnels et logistiques inattendus et induits par les pénuries de composants, le "Brexit" et les crises du Covid, explique le management.

Dans ce contexte, et convaincu que cette opération est créatrice de valeur tant pour Boston que pour le périmètre historique de 2CRSi, le Conseil d'Administration a émis un avis favorable à cette offre d'acquisition de Source Code sur Boston Limited. L'opération a déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires des autorités de contrôle compétentes. La clôture devrait avoir lieu en juillet 2023.

En substance, Oddo BHF explique que ce virage stratégique est surprenant (le rachat des minoritaires était, selon lui, le scénario le plus probable) et pourrait être perçu comme un retour en arrière alors que les promesses étaient nombreuses lors du rachat de ce distributeur (synergies revenus/coûts, réduction de la concentration clients, avancée en termes de distribution commerciale...). D'autant plus que les performances commerciales de Boston étaient encourageantes, avec la signature récente de contrats pluriannuels significatifs. Si ce deal renforce le bilan de la société (de nature à rassurer le marché), il limite de fait la visibilité sur la trajectoire du groupe à court terme, et ne dé-risque pas le profil opérationnel de 2CRSi. Le courtier maintient ainsi son opinion 'neutre' et place son objectif de cours sous revue dans l'attente d'éléments chiffrés complémentaires de la part de la société (2CRSi présentera des objectifs financiers ajustés post-opération).