2CRSi : un campus technologique et un datacenter 'vert' aux Etats-Unis

(Boursier.com) — 2CRSi choisit Rouses Point, dans l'Etat de New York, pour établir un campus et un datacenter 'vert' aux États-Unis. Le campus technologique est appelé à devenir le centre d'expertise de 2CRSi aux États-Unis, regroupant la production d'équipements informatiques, les services de ventes, de formation, de recherche et développement et les fonctions support, ainsi qu'un datacenter fournissant aux clients des services d'hébergement écologiques.

Stratégiquement situé à l'entrée du corridor Québec-New York entre New York et Montréal, l'ancien site de production de Pfizer, à seulement 800m de la frontière canadienne, dans le comté de Clinton, est réhabilité par ERS Investors et sera spécifiquement aménagé par 2CRSi pour son projet. 2CRSi et ERS envisagent de construire un campus entièrement intégré au tissu économique local, créant des emplois et nouant des partenariats avec les universités environnantes. Le groupe travaille actuellement sur une solution visant à réutiliser la chaleur des serveurs dans les logements et entreprises à proximité.

Avec un accès à une électricité verte et abordable, la première phase de conception du site de production et du datacenter affiche une capacité électrique initiale de plusieurs mégawatts. Les clients peuvent également bénéficier d'économies substantielles de coûts opérationnels grâce à l'utilisation des solutions de refroidissement les plus avancées du marché.

2CRSi et ERS ont déjà conjointement investi plus de 12 millions de dollars dans le projet et prévoient 8 millions de dollars d'investissements supplémentaires. Cela permettra à 2CRSI de démarrer l'activité de production et d'offrir des services informatiques verts à ses premiers clients. Ensemble, ils vont équiper le campus d'un réseau haut débit de 100 Gbps, attirant les sociétés de production et de traitement de données dans ce qui deviendra "le futur joyau du Nord-Est". Enfin, le campus 2CRSi sera une illustration des standards ERS en matière de développement durable et des bonnes pratiques de production durable.