2CRSI : un analyste ajuste la mire, le titre corrige

(Boursier.com) — 2CRSI corrige de 18% à 1,70 euro ce mercredi, alors que l'importante évolution du périmètre avec la cession de Boston, qui représentait la majorité du CA, a entraîné une évolution

significative du reporting... Ce sont désormais les comptes consolidés de la holding familiale HAW qui seront publiés sur une base annuelle. "En attendant, le groupe a dévoilé les comptes sociaux de 2crsi SA pour le S1 (à fin août), qui selon nous correspondent approximativement à 2/3 du chiffre d'affaires externe du groupe dans son nouveau périmètre" commente Portzamparc. "Cela limite nécessairement la pertinence de notre analyse des comptes, mais les chiffres disponibles et les indications opérationnelles vont dans le sens de la tendance attendue : S1 pénalisé par un manque d'activité (CA social 11,2 ME -29%) qui creuse la perte (REX social -4,9 ME vs -3,5 ME n-1)".

L'analyste poursuit : "Le S2 s'annonce comme attendu de bien meilleure facture dans la lignée des nombreuses annonces commerciales depuis trois mois... Fort d'un carnet de commandes de plus de 40 ME, le management anticipe un retour aux bénéfices dès le S2, qui pour rappel ira jusqu'à juin 2024 compte-tenu du changement de date de clôture. Enfin, notons que le cash reste à surveiller avec une trésorerie brute de -1,3 ME au 18 décembre, alors que cet indicateur avait surpris positivement à début novembre (+9,1 ME). En prime du dividende exceptionnel versé, nous comprenons que le BFR a fortement consommé sur la période. Le groupe garde néanmoins des marges de manoeuvre avec 6,5 ME de lignes de financement mobilisables".

"Le détachement du dividende exceptionnel impacte mécaniquement notre objectif de cours qui passe de 2,4 euros à 2,2 euros. La thèse d'investissement, fondée sur un groupe désendetté et recentré sur une offre de pointe, demeure valide à nos yeux... Le risk/reward nous paraît pour autant moins favorable après le fort rebond du titre (+208% vs plus-bas annuel en réintégrant le dividende), d'autant que le changement de reporting laisse certaines questions en suspens pour le moment... Dans l'attente de la présentation du 31 janvier qui permettra de préciser les perspectives, nous passons donc d'Acheter à Conserver" conclut l'analyste.