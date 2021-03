2CRSI : tente un rebond

2CRSI : tente un rebond









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la société Blade SAS, spécialiste du cloud PC à destination des joueurs de jeux vidéo, a été placée en procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris, 2CRSi a été secoué ces dernières séances en bourse, malgré les informations apportées à ses actionnaires suite à l'ouverture de cette procédure de redressement judiciaire de son client... 2CRSi a indiqué que dans tous les contrats liant les deux sociétés, les serveurs fournis restaient la propriété de 2CRSi "jusqu'à ce que l'intégralité des loyers ou échéances soit payée par Blade". Ainsi, 2CRSi dispose de la capacité de reprendre des serveurs correspondant à 30,2 millions d'euros de commandes réalisées en 2017, 2018 et 2020.

Ces serveurs que 2CRSi pourrait reprendre sont des serveurs de calcul à base de cartes graphiques (GPU) très haut de gamme et des serveurs de stockage. Etant donné la pénurie de composants électroniques et plus spécifiquement de cartes graphiques depuis la fin de l'année 2020, il s'agit d'équipements très recherchés sur le marché et 2CRSi a déjà reçu des marques d'intérêt de plusieurs clients pour les serveurs concernés.

Une procédure de revendication va être engagée par 2CRSi sans délai, conformément aux dispositions légales afin de récupérer ces matériels dont le Groupe reste propriétaire , a indiqué 2CRSI.

Communication de crise

Dans le cadre d'un Twitch animé par Stéphane Héliot, l'un des trois co-fondateurs de Blade, et Luc Hancock (Global Communications Lead de Blade), Portzamparc a retenu qu'après le redressement judiciaire de la maison mère en France, la filiale américaine est sans surprise rentrée en "Chapter 11"... "Blade s'est retrouvé à court de cash alors qu'une levée de fonds en cours depuis mi-2020 a échoué, mais la start-up se veut très confiante sur le fait de trouver un repreneur maintenant que la valorisation 'equity' est ramenée à 0. Notons que le repreneur devra tout de même être solide pour financer l'infrastructure existante et le déploiement à grande échelle espéré à l'avenir" souligne l'analyste qui estime qu'un chemin vers la profitabilité existe, probablement en élargissant la gamme et le pricing...

Blade a déclaré que le service restait opérationnel pendant la procédure qui devrait aboutir "dans les deux mois environ". Ce dernier a planifié un nouveau Twitch la semaine prochaine centré cette fois sur le service...

Autrement dit, la start-up table sur le fait que 2crsi ne reprendra pas immédiatement ses serveurs et a mentionné que "cela serait in fine positif pour nos fournisseurs si nous sommes mieux financés"..."Les éléments communiqués par Blade doivent selon nous être relativisés puisque la start-up se doit de se montrer optimiste pour rassurer ses usagers, ses employés et ses potentiels repreneurs et que des différents juridiques entre elle et ses parties prenantes pourraient potentiellement compliquer ses plans" poursuit Portzamparc qui estime que, pour autant, "sa communication est encourageante"..."Nous considérions de toute façon déjà qu'une reprise est le scénario le plus probable, étant convaincu par la technologie. La procédure va maintenant durer plusieurs semaines mais certains repreneurs potentiels pourraient rendre publique leur intention avant cela" conclut l'analyste.

Révision de l'objectif de chiffre d'affaires 2020-2021