2CRSi souhaite le transfert de ses actions sur Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — 2CRSi envisage le transfert de ses actions sur Euronext Growth Paris. A l'occasion de sa prochaine Assemblée générale ordinaire, le 31 août 2022, il sera demandé aux actionnaires d'approuver le projet de radiation des titres de 2CRSi des négociations sur le marché règlementé Euronext Paris et leur admission concomitante sur Euronext Growth, dans un délai de 12 mois à compter de l'Assemblée générale du 31 août 2022.

La réalisation d'un tel transfert permettrait à 2CRSi d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, sa capitalisation boursière et son profil, avec un fonctionnement simplifié, tant en termes de contraintes règlementaires que de coûts afférents à la cotation. Ce transfert permettra malgré tout à 2CRSi de continuer de bénéficier des attraits des marchés financiers.

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le 31 août et de l'accord d'Euronext, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.

La radiation des actions 2CRSi d'Euronext Paris et l'admission des titres du concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance sur Euronext Growth devrait intervenir au plus tôt le 31 octobre.