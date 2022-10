2CRSI : signe un contrat d'énergies vertes avec Lamplighter Energy

(Boursier.com) — En raison de la demande croissante de services HPC/Cloud Data Center, 2CRSi continue de développer son portefeuille de services et ses centres de données. Afin d'utiliser 100% d'énergie renouvelable propre et de stockage d'énergie sur site, 2CRSI a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 25 ans avec Lamplighter Energy Inc.

L'électricité proviendra initialement d'installations solaires, installées au sol, ainsi que de serres solaires photovoltaïques de Lamplighter, alors que le système de stockage d'énergie sera constitué de batteries et de production d'hydrogène vert.

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans la vision de 2CRSi de concilier informatique et environnement d'éviter les pénuries et d'assurer une rentabilité économique et responsable. Il permet à 2CRSi de garantir ses services tout en bénéficiant d'un approvisionnement énergétique sécurisé 100% durable, au prix le plus bas. Ce projet, construit en partenariat avec les communautés locales, apportera non seulement de l'investissement et des emplois dans une région rurale mais aussi un soutien direct à l'expansion du secteur agricole, traditionnellement orientés vers la production alimentaire.

Avec un marché évoluant vers une demande client de Data Centres très haute densité électrique ainsi que de "refroidissement liquide", les services de 2CRSi visent à prendre une part plus importante dans les revenus du Groupe. Tout en élargissant son portefeuille de services, 2CRSI renouvelle son engagement à fournir des solutions bas carbones.