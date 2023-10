2CRSI : signe un contrat avec le laboratoire LLNL

(Boursier.com) — 2CRSi a signé une commande avec le laboratoire national Lawrence Livermore, portant sur l'équipement de serveurs à immersion.

Depuis plus de 70 ans, le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), dont la mission est d'assurer la sûreté, la sécurité et la fiabilité de la force de dissuasion nucléaire des États-Unis, tire parti de la science et de la technologie pour réaliser des percées dans les domaines de la sécurité nationale, de la résilience climatique, de la lutte contre le terrorisme, de la défense, du renseignement et de la sécurité énergétique.

En décembre dernier, le LLNL a réalisé l'exploit technologique de l'allumage par fusion, en produisant plus d'énergie à partir d'une réaction de fusion que la puissance laser nécessaire pour créer la réaction. L'objectif est de reproduire une source d'énergie illimitée et respectueuse de l'environnement, comme le soleil. Les conséquences d'une telle innovation sont énormes, car elle permettrait d'alimenter la population en énergie de manière continue et non polluante.

Désormais équipé de serveurs utilisant des solutions de refroidissement en liquide direct, le LLNL a choisi 2CRSI pour tester des serveurs utilisant le refroidissement par immersion. Cette technologie puissante permet de refroidir plus rapidement les équipements informatiques gourmands en énergie. A l'issue de cette phase de test, la collaboration entre 2CRSI et Lawrence Livermore National Laboratory pourrait être étendue avec des commandes supplémentaires sur plusieurs années.