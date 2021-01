2CRSi sélectionné pour le projet PILOT de la Commission Européenne

(Boursier.com) — 2CRSi annonce qu'il fait partie du consortium sélectionné par la Commission Européenne pour concevoir et fabriquer des systèmes pilotes 100% européens basés sur des accélérateurs RISC-V, un premier pas vers la concrétisation de futurs systèmes opérationnels " exascale " européens.

Le projet PILOT (dont l'acronyme signifie pilote utilisant des technologies indépendantes, locales et ouvertes) européen sera la première réalisation de deux accélérateurs haute performance de calcul (HPC) et d'analyse de données (HPDA1), entièrement conçus, mis en oeuvre et fabriqués en Europe et détenus par l'Europe.

PILOT comprend 20 participants, publics ou privés, chacun travaillant sur une partie spécifique du projet.