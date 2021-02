2CRSi : sélectionné par un groupe bancaire français

(Boursier.com) — 2CRSi , concepteur et constructeur de serveurs informatiques, annonce qu'il a été sélectionné par un groupe bancaire français d'envergure mondiale pour fournir une solution de calcul haute performance et éco-énergétique, hébergée en France. La filiale de banque d'investissement de ce groupe bancaire français de premier plan réalise quotidiennement des calculs de risques grâce à des algorithmes complexes, développés en interne. Ces calculs sont essentiels pour les établissements bancaires tant d'un point de vue opérationnel que règlementaire. Ils nécessitent une importante puissance de calcul.

Avec une capacité de 40.704 coeurs de calcul, intégrant la dernière génération des processeurs Intel(R) XEON(R) Cascade Lake Advanced Performance, évolutive à la demande et couplée à un système de refroidissement liquide permettant de réduire les besoins énergétiques de fonctionnement, l'infrastructure conçue par 2CRSi concilie prouesse technologique et performance écologique. La solution du Groupe se démarque aussi par la valorisation de la chaleur générée par ses serveurs qui sera réemployée dans le système de production d'eau chaude sanitaire du bâtiment.

Dans une logique de fiabilité, de proximité et de souveraineté avec le maintien des actifs critiques sur le territoire, la plateforme sera hébergée dans un datacenter français, situé en Ile-de-France et exploité par Green Data, filiale conjointe de Azur Datacenter et 2CRSi.

Au travers de ce premier contrat, 2CRSi permet à cette banque internationale de se doter d'une solution clé en main en France qui allie (i) haute performance de calcul, (ii) réduction des charges d'exploitation et (iii) réduction de l'empreinte environnementale liée au fonctionnement propre de la banque.

Le contrat prévoit la mise à disposition de l'infrastructure de serveurs pendant une durée de 5 ans. Il se matérialisera par un chiffre d'affaires intégralement reconnu et encaissé à la mise en service des serveurs, prévue avant fin février 2021.