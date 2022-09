2CRSi sélectionné par l'UE et la France pour des projets de souveraineté numérique

(Boursier.com) — 2CRSi , concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce avoir été sélectionné par l'UE et la France, dans le cadre des projets PILOT et ReNESENS ('renaissance') pour lesquels le Groupe percevra des subventions d'un montant total de plus de 1,5 millions d'euros.

Le premier projet, PILOT, commandité par l'Union Européenne, consiste à concevoir, développer, fabriquer et valider le premier système pilote "exascale" opérationnel 100% européen pour le calcul haute performance (HPC) et l'apprentissage automatique et intelligence artificielle. Basé sur une architecture RISC-V et des serveurs ultra-denses refroidis par immersion liquide à très forte efficacité énergétique, le système doit concrétiser les développements européens en vue d'établir une véritable souveraineté numérique sur son territoire.

Sélectionné en janvier 20211 au sein d'un consortium de 20 participants au projet, 2CRSi avait en charge de travailler sur les solutions d'accélération de calcul et l'intégration du système dans les bacs à immersion.

A ce titre, le Groupe s'était déjà vu octroyer en janvier 2021 une première tranche de subvention d'un montant de 2,4 millions d'euros versée sur 3 années. Pour ce même projet, 2CRSi reçoit aujourd'hui un soutien complémentaire de l'Union Européenne d'un montant total de 0,9 million d'euros (sous la forme d'une subvention de 521.000 euros et d'avances remboursables de 347.000 euros).