2CRSi s'emballe, porté par les ambitions d'un nouveau cycle de développement

2CRSi bondit désormais de 8,4% en séance, à 4,64 euros dans un volume de 1% de capital échangé. Le titre est soutenu après l'annonce de la signature d'un protocole d'accord de plus de 12 millions de dollars sur 5 ans avec un pays de l'est de l'Afrique. Le leader dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance a aussi fixé ses nouveaux objectifs pour 2023-2024, un nouveau cap aspirant à une accélération commerciale pour un chiffre d'affaires prévu à 150 millions d'euros.

Rappelons que l'Assemblée générale du 30 novembre avait décidé de prolonger l'exercice 2023-2024 de 2CRSi jusqu'au 30 juin 2024, soit sur une durée de 16 mois. Cette décision intervient alors que le Groupe s'engage dans un nouveau cycle de développement illustré par un carnet de commandes record, lui permettant de fixer sereinement de nouvelles ambitions de croissance et d'amélioration des marges.

A la suite du recentrage opéré avec la cession de l'activité distribution de Boston et des efforts de R&D menés au cours des dernières années, 2CRSi s'estime "en position forte pour profiter pleinement de l'explosion de la demande mondiale en solutions technologiques dédiées à l'Intelligence Artificielle (serveurs hautes performances et puissances de calcul hébergées) et dans les services à forte valeur ajoutée".

Dans ce contexte, les prises de commandes s'accélèrent si bien que le carnet de commandes signé est à son plus haut historique.

Nouvelles ambitions

2CRSi affiche donc de nouvelles ambitions confortées par la solide visibilité acquise sur le marché. Le groupe est confiant dans sa capacité à dégager un chiffre d'affaires supérieur à 150 ME pour l'exercice intermédiaire de 16 mois, qui clôture fin juin 2024 avec une marge d'Ebitda supérieure à 3% du chiffre d'affaires.

Pour l'exercice de 12 mois 2025-2026, le Groupe se fixe comme ambition de dépasser les 300 ME de chiffre d'affaires. L'atteinte de cette ambition devrait s'accompagner d'une forte appréciation de la marge brute avec comme objectif cible une marge d'Ebitda supérieure à 12% du chiffre d'affaires.

Situation financière

A fin janvier 2024, la trésorerie brute de 2CRSi s'établissait à -0,2 ME (-2,6 ME à fin février 2023 et -1,7 ME à fin janvier 2023). "Cette situation de trésorerie est déjà en cours d'amélioration avec l'encaissement des acomptes clients engagé sur les commandes en phase d'exécution". Elle permettra à 2CRSI de faire face à ses obligations sur les 12 prochains mois.

L'endettement total (y compris concours bancaires) ressort à 13,7 ME à fin janvier 2024, dont 8,7 ME d'emprunts bancaires hors crédits baux. Ces derniers sont constitués principalement des PGE souscrits depuis 2020. La part exigible à moins d'un an sur cet endettement ressort à 6,8 ME, dont 3,7ME sur les emprunts bancaires.

Par ailleurs, afin de répondre aux nouveaux besoins de financement associés à la dynamique actuelle, en particulier sur l'activité IA, et de saisir toutes les opportunités commerciales à venir, 2CRSi est actuellement engagé dans la recherche de nouveaux financements dont les modalités ne sont pas encore arrêtées.