2CRSi : résultats définitifs de l'exercice 2020-2021

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de 2CRSi s'est réuni le 30 juin afin d'arrêter les comptes du Groupe pour l'exercice clos le 29 février 2020, les procédures d'audit sur les comptes consolidés ayant été effectuées. Le résultat net consolidé s'élève à -4,3 millions d'euros, en amélioration par rapport au résultat net estimé de -4,9 ME publié le 15 juin. Cette amélioration vient principalement de l'amélioration du résultat financier de + 0,4 ME et d'une amélioration de l'Ebitda de +0,1 ME.

Au 31 mai 2021, la trésorerie du Groupe s'élève à 10,9 ME. S'y ajoutent des lignes de financement mobilisables pour un total de 7,2 ME (découvert bancaire, lignes de crédit à court terme non tirées).

Perspectives

Si la situation de pénurie mondiale de composants invite à une vigilance accrue, son impact reste pour l'heure contenu. La société dispose de stocks suffisants, complétés par les équipements récupérés chez Blade. Ils permettent de faire face aux allongements de délais d'approvisionnement imposés par la pénurie.

Par ailleurs, le Groupe constate une continuité dans la dynamique commerciale observée au second semestre 2020-2021 et poursuit ses investissements pour la croissance des semestres et années à venir, aussi bien en augmentant les capacités de production du Groupe qu'en renforçant l'offre de puissance de calcul verte et la présence du Groupe aux Etats-Unis.