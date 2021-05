2CRSi reporte ses comptes au 15 juin

2CRSi reporte ses comptes au 15 juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 2CRSi , concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, a annoncé un report de la publication de ses résultats annuels 2020-21. "Afin d'attendre le dénouement du dossier Blade avec la récupération des équipements des contrats démarrés en 2020", le Conseil d'administration de 2CRSi a pris la décision de reporter sa réunion d'arrêté des comptes pour l'exercice 2020-21, initialement prévue le 31 mai, à la date du 15 juin.

Pour mémoire, dans le cadre de leur accord, 2CRSi et hubiC, repreneur des activités de Blade, avaient convenu que 2CRSi cédait à hubiC ses droits sur les matériels fournis à Blade SAS ou Blade Global Corp au titre des contrats antérieurs au 31 décembre 2019 en contrepartie du paiement d'un montant de 10,5 ME hors taxes (somme déjà perçue) et que hubiC facilitait la restitution des matériels restants, issus des contrats de 2020, et dont la plus grande partie se situe aux Etats-Unis. La récupération de ces équipements, si elle a été engagée, n'est pas achevée à ce jour. Cette récupération étant un élément pris en compte dans les états financiers de l'exercice 2020-21, le Conseil d'administration a pris cette décision de report. 2CRSi publiera donc ses résultats annuels le 15 juin après bourse.