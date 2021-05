2CRSI : report de publication des résultats annuels 2020-21

2CRSI : report de publication des résultats annuels 2020-21









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 2CRSi , concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce le report de la publication de ses résultats annuels 2020-21. Afin d'attendre le dénouement du dossier Blade avec la récupération des équipements des contrats démarrés en 2020, le Conseil d'Administration de 2CRSi a pris la décision de reporter sa réunion d'arrêté des comptes pour l'exercice 2020-21, initialement prévue le 31 mai 2021, à la date du 15 juin 2021.

Pour mémoire, dans le cadre de leur accord, 2CRSi et hubiC, repreneur des activités de Blade, avaient convenu que :

- 2CRSi cédait à hubiC ses droits sur les matériels fournis à Blade SAS ou Blade Global Corp au titre des contrats antérieurs au 31 décembre 2019 en contrepartie du paiement d'un montant de 10,5 ME hors taxes. Cette somme a déjà été perçue ;

- hubiC facilitait la restitution des matériels restants, issus des contrats de 2020, et dont la plus grande partie se situe aux Etats-Unis. La récupération de ces équipements, si elle a été engagée, n'est pas achevée à ce jour. Cette récupération étant un élément pris en compte dans les états financiers de l'exercice 2020-21, le Conseil d'administration a pris cette décision de report. La société publiera donc ses résultats annuels le 15 juin 2021 après Bourse...