2CRSi renforce son partenariat avec Sogitec

(Boursier.com) — 2CRSi annonce un partenariat renforcé avec son client historique Sogitec.

Filiale à 100% de Dassault Aviation, basé à Suresnes et Bruz, Sogitec est le leader français des systèmes de simulation d'entrainement et de formation aéronautiques qui contribuent au développement, à l'entretien et à l'amélioration de la capacité opérationnelle des pilotes, des équipages et du personnel de maintenance des forces armées, en France et à l'étranger. La société offre une gamme exhaustive de produits et de services pour les besoins de simulation des avions de combat Mirage et Rafale, des hélicoptères NH90 et H160M (HIL - Guépard), des drones et des avions de mission, ainsi que des avions d'affaire Falcon. Sogitec a développé une forte expérience ainsi que de grandes capacités d'investissement, d'innovation et de développement. Sogitec est solidement engagé sur une trajectoire de croissance sur ses marchés, aussi bien en France qu'à l'international.

2CRSi compte Sogitec parmi ses clients historiques, puisque les premières collaborations datent de 2005 et ont été pour partie à l'origine de la création de 2CRSi. Depuis 2016, à la suite d'un appel d'offres, remporté grâce à la qualité de son ingénierie et sa maîtrise technique, 2CRSI intervient plus spécifiquement dans la fourniture d'infrastructures informatiques pour les simulateurs de vol.