2CRSi renforce sa trésorerie

(Boursier.com) — 2CRSi a levé, ce 28 décembre, un financement par une émission obligataire composée :

- d'une émission d'obligations convertibles pour un montant de 2,4 ME souscrites par un groupe d'investisseurs européens et,

- d'une émission d'obligations simples d'un montant de 2,6 ME.

L'émission des obligations convertibles a été décidée, ce jour, par le président-directeur général. Les obligations convertibles et les obligations simples ont été souscrites respectivement à 92% et 100% de leur valeur nominale. Elles ne porteront pas intérêts et viendront à échéance le 28 décembre 2024. Le montant de trésorerie lié à l'émission des obligations convertibles est de 2,4 ME et sera versé en totalité en date du 30 décembre 2022.

Le montant de trésorerie lié à l'émission des obligations simples sera de 2,6 ME, versé en un fois au moment de la levée (ou du renoncement) des conditions suspensives, avant la fin septembre 2023.

Le prix de conversion des obligations convertibles sera fonction du cours de bourse au moment de la conversion dans le respect de la règle de prix et du plafond fixés par l'assemblée générale.

Dans l'hypothèse où les obligations n'auraient pas été intégralement converties et/ou remboursées à leur échéance, elles seront intégralement remboursées par la Société à hauteur de 100% de leur valeur nominale.

"Depuis le mois de septembre 2022, le groupe est entré dans une phase de croissance rapide. Comme cela est inscrit dans notre plan "Mission 2027" présenté en novembre 2022, nous projetons un doublement de notre chiffre d'affaires. Les différentes crises que nous avons vécues depuis le début 2020, nous demandent une vigilance particulière sur les moyens financiers nécessaires permettant de réduire les risques opérationnels et assurer la montée en puissance de la commercialisation de nos innovations. Les 2,4 ME levés en "quasi-fonds propres" complètent un financement par dette de long terme en cours de négociation, qui permettra de couvrir les besoins de notre croissance actuelle et future", commente Alain Wilmouth, PDG du groupe 2CRSI.

Il est précisé à titre indicatif, que si toutes les obligations convertibles sont converties sur la base du cours de l'action 2CRSi à la clôture du 27 décembre 2022, un actionnaire détenant 1% du capital de 2CRSi avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,90% du capital sur une base diluée (compte-tenu des instruments dilutifs existants).