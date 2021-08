2CRSi : rendez-vous à Strasbourg pour l'Assemblée générale

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Les actionnaires de 2CRSi sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 31 août à 14h au, Parc des Forges, Le Terracotta, à Strasbourg. Le concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, met à disposition les documents préparatoires à l'Assemblée. L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 26 juillet et l'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales le 16 août. Les documents préparatoires à l'Assemblée sont mis en ligne sur le site internet de la société.