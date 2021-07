2CRSi remporte une nouvelle commande de serveurs HPC à fort rendement énergétique auprès d'un client du secteur pétrolier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 2CRSi , concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce avoir reçu une nouvelle commande d'un client historique du secteur pétrolier.

Le client est un leader mondial des services géoscientifiques, dont la technologie de pointe nécessite une puissance de calcul très importante. Les équipes du client ont toujours placé l'efficacité énergétique et le TCO (coût total de possession) au sommet de leurs attentes ; elles sont donc sensibles depuis plusieurs années aux solutions innovantes et économes en énergie conçues par 2CRSi.

Le contrat porte sur la livraison de nouveaux noeuds de calcul dans le datacenter du client au Royaume-Uni. Les 196 serveurs OCP multi-noeuds, basés sur des processeurs Intel Xeon haute fréquence, seront livrés dans la dernière génération de baies OCtoPus refroidies par air de 2CRSi, qui offrent une densité, une efficacité énergétique et un coût total de possession à la pointe de l'industrie. 2CRSi a travaillé en étroite collaboration avec son client pour augmenter la densité de coeurs par baie (dépassant désormais les 1.000 coeurs Xeon haute fréquence), tout en maintenant tous les autres paramètres clés tels que la bande passante mémoire et l'optimisation des coûts. Les baies OCP refroidies par air de 2CRSi permettent généralement de réaliser des économies d'énergie de 23% par rapport aux baies de serveurs traditionnels de 19 pouces.

Malgré la pénurie actuelle de composants, 2CRSi sera en mesure de livrer la commande rapidement car les serveurs utilisent des composants initialement commandés pour construire des serveurs pour le client Blade. La livraison des nouveaux systèmes est donc prévue dans les prochaines semaines.