2CRSi : remporte un contrat de 4 ME

(Boursier.com) — L 'entreprise strasbourgeoise 2CRSi annonce un nouveau contrat de 4 millions d'euros, remporté par sa filiale Boston GmbH auprès d'un important groupe industriel.

Ce nouveau client est un important groupe industriel, spécialisé dans la conception et la vente de solutions d'automatisation, d'analyse et monitoring des process de fabrication. Avec des solutions reposant de plus en plus sur l'Intelligence Artificielle et les technologies edge, il a sélectionné Boston GmbH pour fournir le matériel et les services informatiques associés.

Basée sur les dernières technologies d'Intel et NVIDIA, la solution assurera une performance et efficacité maximales, pour servir de base à une nouvelle forme d'architecture IoT permettant des process de fabrication optimisés de nouvelle génération.

"Ce nouveau contrat illustre les synergies qui propulsent le Groupe vers l'avant. Il démontre également le développement de verticaux clés et la pertinence des solutions de pointe que nous développons", déclare Alain Wilmouth, cofondateur de 2CRSi.