2CRSi réduit sa perte sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Durant l'exercice 2021-2022, 2CRSi a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 183,6 millions d'euros. Cette progression de +12,4% par rapport à l'exercice précédent, est réalisée en dépit d'un effet de base défavorable lié à la faillite de son principal client, la société Blade (chiffre d'affaires de 17,9 ME en 2020-2021), intervenue en début d'exercice (2 mars 2021).

Cette performance opérationnelle s'inscrit dans un contexte Covid et post-Brexit, engendrant des coûts et délais supplémentaires. L'activité commerciale aurait pu être encore nettement améliorée si les rencontres habituelles avec les prospects et les clients avaient pu se tenir normalement. En effet, les innovations technologiques des produits conçus et fabriqués par 2CRSi et Tranquil-IT, ont besoin d'être vues, testées et validées.

Par ailleurs, l'expansion du Groupe à travers le monde s'est poursuivie par l'ouverture d'une nouvelle filiale au Canada, en 2021. La dimension internationale ou plus exactement "multi-locale" de 2CRSi permet d'affronter les difficultés géopolitiques mondiales : le chiffre d'affaires "France" ne représente plus que 13% de l'activité totale (contre 16% l'an passé) et les 10 premiers clients du Groupe ne concentrent plus que 35% du chiffre d'affaires (contre 43% en 2020/21). La part du chiffre d'affaires réalisé dans les pays d'implantation du Groupe est de 79%.

Le groupe n'a aucune exposition en Ukraine, Biélorussie ou Russie.

La marge brute de 2CRSi s'établit à 23,2%, (20,6% en 2020-2021). Grâce à une augmentation des ventes de prestations de services, l'Ebitda affiche une hausse de 29,8% par rapport à la période précédente, pour atteindre 9,5 ME, soit un taux de marge d'Ebitda de 5,2% du chiffre d'affaires total, en hausse de 70 points de base.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'améliore largement pour s'établir à -1,6 ME (-4,2 ME pour l'exercice précédent).

Le groupe poursuit son désendettement avec une dette vis-à-vis des établissements de crédit qui est ramenée de 38,8 ME à 28 ME (hors affacturage et autres financements court terme). Au 28 février 2022, la trésorerie nette disponible reste stable à 2,9 ME (3,1 ME un an plus tôt). En complément, le Groupe dispose en date du 4 juillet 2022, de lignes de crédit non utilisées pour un montant total de 3,5 ME.

Gouvernance et perspectives

Lilla Merabet, ancienne Vice-Présidente de la Région Grand Est, en charge de la compétitivité, du numérique et de la filière d'excellence, et ancienne Directrice de la Fondation de France sera proposée comme nouvelle administratrice indépendante durant la prochaine AG du 31 août 2022, en remplacement de Dominique Henneresse, démissionnaire.

Marie de Lauzon a quitté ses fonctions de Directrice Générale Déléguée le 6 mai, et a démissionné de son mandat d'administratrice de la société le 9 juillet 2022. "La société exprime sa gratitude à Dominique et Marie pour le travail et les services rendus au cours de leurs mandats".

Le Groupe détaillera d'ici la fin de l'année sa vision long terme, à l'occasion d'une présentation de son nouveau plan stratégique "Mission 2027", un plan de croissance rentable porté par une ambition forte : atteindre 1% du marché mondial des serveurs informatiques.