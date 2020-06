2CRSi : recrutement de Wally Liaw comme President de 2CRSi Corporation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 2CRSi annonce la nomination de Wally Liaw en tant que President de 2CRSi Corporation. Cette nomination marque une étape importante dans la concrétisation des ambitions de croissance de 2CRSi à l'échelle mondiale. Wally Liaw aura en charge les Etats-Unis mais également l'Asie de l'Est.

Wally Liaw (Yih-Shyan Liaw) est l'un des trois co-fondateurs de Supermicro (Super Micro Computer, Inc, NASDAQ: SMCI) : jusqu'à son départ en 2018, Wally Liaw a été membre du Conseil d'administration (depuis la création du groupe en septembre 1993), Secrétaire Général et Vice President en charge des ventes internationales. En 2019, Supermicro, leader mondial des serveurs informatiques, a généré un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel composé de 21% en 10 ans.

Alain Wilmouth, co-fondateur de 2CRSi, déclare : "Nous nous réjouissons de l'arrivée de Wally qui contribuera à l'accélération de notre développement sur les marchés américains et d'extrême orient. Sa connaissance personnelle des principaux acteurs de nos marchés et ses compétences reconnues sont des atouts qui vont nous permettre d'atteindre nos ambitieux objectifs : fournir de très grandes capacités de puissance de calcul dans le respect d'un développement durable et raisonné."

Wally Liaw, President de 2CRSi Corporation, ajoute : "Je suis très fier de rejoindre 2CRSi, qui conçoit des serveurs dont la performance et l'efficacité énergétique ne sont plus à démontrer. Avec l'intégration de Boston Limited, le Groupe bénéficie de fondamentaux industriels et commerciaux solides pour s'imposer comme l'un des leaders sur son marché. Je suis très heureux de m'investir dans ce nouveau challenge."

Prochain rendez-vous : publication des résultats 2019/2020 le 8 juillet 2020, après bourse.