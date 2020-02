2CRSi : quel sera l'impact du COVID-19 ?

(Boursier.com) — Au regard de l'évolution de la situation du COVID-19, 2CRSi vient éclairer les investisseurs sur l'impact à court et moyen terme sur ses capacités de production et ses perspectives commerciales. Comme pour l'ensemble des acteurs des secteurs électroniques et informatiques, la principale conséquence immédiate de la crise sanitaire est la fermeture ou la très forte réduction d'activités de nombreuses usines de composants électroniques ou de sous-ensembles de serveurs informatiques. A celle-ci s'ajoute la forte réduction de l'offre de fret liée à l'annulation de la quasi-totalité des vols internationaux vers la Chine.

2CRSi pourrait être moins impacté que d'autres acteurs du marché. Ainsi, d'une part, l'entreprise a fait le choix stratégique il y a déjà plusieurs années de favoriser une production locale. Ainsi, les éléments de tôlerie et certaines cartes électroniques sont produits en France, parfois incluant de la sous-traitance allemande. La fabrication des produits endurcis de TranquilPC est quant à elle réalisée à Manchester. D'autre part, le Groupe dispose de stocks importants de composants informatiques critiques qui avaient été constitués, comme chaque année, pour faire face à la pénurie générée par les fermetures d'usines asiatiques durant le nouvel an chinois.

Cependant, les importants délais de livraison induits par l'épidémie impacteront malgré tout la capacité du Groupe à livrer certaines commandes dont l'exécution était attendue au 1er trimestre 2020, impactant négativement la fin de l'exercice 2019/20 et le début de l'exercice 2020/2021.

De plus, la raréfaction de l'offre s'accompagne naturellement d'une hausse de prix sur le marché de certains composants, plus particulièrement sur les composants mémoires (DDR4), composants stockage de données (NAND Flash), les processeurs graphiques (GPU) et les processeurs (CPU).

Au-delà de la situation asiatique, le Groupe constate une forte intensification des consultations commerciales, dans de nombreux pays comme l'Inde, la France, l'Allemagne, le Moyen-Orient, la Suisse, l'Indonésie, Singapour et l'Australie.

Nouvel objectif 2020

Le Groupe rappelle que ses ventes en Chine sont inférieures à 1% de son chiffre d'affaires annuel. Le nouvel objectif du Groupe 2CRSi pour l'exercice 2020-2021 est de 200 ME de chiffre d'affaires avec un objectif de taux de marge d'Ebitda entre 6,5 et 7%.