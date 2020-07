2CRSi : publication des résultats définitifs 2019-20

(Boursier.com) — L'intégration de Boston Limited dans les comptes consolidés du Groupe 2CRSI a été réalisée à compter du 18 novembre 2019 (soit moins de 3 mois et demi sur les 14 mois de l'exercice).

Au titre de l'exercice 2019-20 (12 mois pro forma), 2CRSi affiche un taux de marge brute de 22,7% contre 23,7% en 2018. Les charges externes s'élèvent à (11,7) ME. Les charges de personnel s'établissent à (16,8) ME ; elles représentent 12% du chiffre d'affaires pro forma du Groupe sur 12 mois, contre 7% en 2018. Cette hausse reflète le renforcement des équipes de 2CRSi avec des profils plus expérimentés, en particulier dans les équipes marketing, commerciale et R&D.

Ainsi, l'EBITDA pro forma de l'exercice ressort à 3,8 ME (contre 3,2 ME initialement estimé). Les dotations nettes aux amortissements et provisions sont de (4,8) ME, en forte hausse liée à l'amortissement des droits d'utilisation des baux immobiliers, notamment à Nanterre et Strasbourg.

Le résultat opérationnel pro forma de l'exercice ressort à (1,7) ME. Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt sur les bénéfices, le résultat net consolidé part du groupe pro forma est de (0,8) ME sur l'exercice. Il ressort à (4,3) ME au titre de l'exercice comptable 2019-20 (14 mois), contre (4,0) ME initialement estimé.

Situation financière

Les actifs non-courants augmentent de 44 ME à 61,4 ME.

Les stocks en fin de période ont augmenté (34,5 ME contre 20,5 ME à fin 2018), principalement suite à la consolidation des stocks de Boston Limited (13,5 ME). Ce niveau de stocks représente moins de 3 mois de chiffre d'affaires du Groupe.

Les capitaux propres de 2CRSi s'élèvent à 47,2 ME au 29 février 2020, contre 51 ME le 31 décembre 2018. L'endettement financier net hors dettes de location (IFRS 16) ressort à 41,7 ME dont 36,3 ME de dettes auprès des établissements de crédit (y compris concours bancaires, intérêts courus et crédit-bail).

A fin juin, la trésorerie brute du groupe s'élève à 8,6 ME, auxquels s'ajoutent des lignes de financement mobilisables de 9,3 ME (découvert bancaire, lignes de crédit à court terme non tirées).

Un premier trimestre en croissance malgré l'impact de la crise du COVID-19

Comme déjà annoncé, malgré l'impact du COVID-19, le Groupe est parvenu à maintenir un bon niveau d'activité au premier trimestre de l'exercice 2020-21 (1er mars - 31 mai 2020) avec une croissance du chiffre d'affaires de +18% en pro forma par rapport à la même période de l'année passée.

Cette dynamique de croissance se confirme également sur la première partie du deuxième trimestre.

Réaffirmation des nouveaux objectifs pour l'exercice 2020-21

Tous ces éléments sont parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés début juillet pour 2020-21, permettant à 2CRSi de réaffirmer sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires en forte croissance et compris entre 170 et 200 ME. Cette progression devrait mécaniquement s'accompagner d'une amélioration du niveau de rentabilité par rapport à l'exercice passé.