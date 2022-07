2CRSi : plan d'action à suivre

(Boursier.com) — Le groupe 2CRSI détaillera d'ici la fin de l'année sa vision long terme, à l'occasion d'une présentation de son nouveau plan stratégique "Mission 2027", un plan de croissance rentable porté par une ambition forte : atteindre 1% du marché mondial des serveurs informatiques...

En attendant, après validation lors de l'AG du 31 août prochain, le groupe passera d'Euronext à Euronext Growth à la fin de l'année dans le but de simplifier sa cotation. "Comme de nombreuses autres sociétés ces dernières années, 2CRSI choisit de passer sur 'Growth' pour limiter les coûts et contraintes de la cotation" souligne Portzamparc qui note que le groupe n'indique pas vouloir passer en normes françaises après ce transfert, ce qui laisse penser que les prochaines publications devraient rester en IFRS. Verdict : un objectif de 5,70 euros et un avis à l'achat. Le titre recule de 1,3% ce lundi à 3 euros tout rond.