2CRSi : peu de réaction aux annonces

(Boursier.com) — Alors que le nombre de data centers progresse, compte tenu de la croissance des usages numériques, Exaion et 2CRSi renforcent leur collaboration pour limiter l'impact environnemental de ce type d'équipements et déployer des serveurs performants et bas carbone. En France, l'initiative phare de cette collaboration est la mise en place d'une solution d'un "bac à immersion", un système innovant qui immerge des serveurs dans de grands réservoirs modulaires remplis d'un liquide non conducteur et biodégradable, et qui permet de réduire la consommation d'électricité et d'eau par rapport aux méthodes de refroidissement traditionnelles.

Ce système, ainsi que de nouvelles technologies d'immersion, sont actuellement intégrés dans les infrastructures de l'entreprise Exaion, précisément dans les data centers du groupe EDF, situés en Normandie. Ils font l'objet d'essais et d'analyses approfondies menés par l'équipe 2CRSi, dans le but d'adapter ces technologies aux serveurs existants et d'évaluer les avantages potentiels, que ce soit en termes de performances ou de consommation énergétique, par rapport aux installations actuelles. Si ces tests et analyses satisfont aux critères de qualité rigoureux établis par toutes les parties impliquées, il est envisageable d'étendre le déploiement de ces technologies à d'autres installations d'Exaion.

Le titre revient à 1,48 euro ce vendredi, "alors que cette annonce vient attester de la renommée de 2crsi dans les technologies d'immersion, ainsi que la confiance dont il jouit de la part de plusieurs acteurs de l'IT souveraine européenne" commente Portzamparc qui vise un cours de 3,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.