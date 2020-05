2CRSi : ouverture d'une filiale à Singapour

(Boursier.com) — 2CRSi ouvre une filiale à Singapour. Cette nouvelle implantation commerciale s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe visant à étendre ses positions pour profiter des très fortes perspectives de croissance du marché asiatique. La création de la filiale '2CRSi Singapore PTE Ltd', qui accueillera une équipe locale initiale de 3 collaborateurs, s'inscrit dans la volonté du groupe d'élargir sa couverture commerciale en Asie du Sud-Est. Ce renforcement a été précédé de commandes livrées dans la zone en 2018 et 2019 pour un total de plus de 2 millions d'euros. Au-delà de ces commandes, cette implantation est également motivée par le rythme soutenu des consultations commerciales nécessitant une présence permanente dans le pays, afin de profiter pleinement des opportunités sur ce marché porteur ainsi que dans les pays de la zone.

Avec l'intégration du réseau de distribution Boston Limited et cette nouvelle filiale, le groupe dispose désormais de 25 bureaux commerciaux implantés dans 11 pays.

Par ailleurs, en raison des mesures de confinement mises en oeuvre, les travaux de clôture qui nécessitaient un accompagnement des entités de Boston nouvellement intégrées et les travaux d'audit ont été retardés. Il a donc été décidé de reporter les dates de publication des résultats annuels 2019-2020 et d'Assemblée Générale, conformément aux positions prises par les autorités de marché dans le contexte exceptionnel actuel qui permettent un report de publication jusqu'à deux mois.

Les résultats annuels sont attendus le 8 juillet après bourse, alors que l'AG des actionnaires tombera le 11 septembre.