2CRSi : nomination de Philippe Jeannot en tant que Directeur Général Adjoint

(Boursier.com) — 2CRSi , concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annonce la nomination de Philippe Jeannot au poste de Directeur Général Adjoint. Cette nomination intervient dans un contexte de recentrage du groupe 2CRSi sur son coeur d'activité historique, la conception et la fabrication de serveurs.

Ingénieur de formation, ayant réalisé la majorité de sa carrière dans le secteur industriel et le 'BtoB', la nomination de Philippe Jeannot s'inscrit dans cette volonté de recentrage stratégique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Philippe Jeannot assurera le pilotage de l'ensemble du groupe et des ses filiales et aura sous sa responsabilité l'ensemble des fonctions opérationnelles, administratives et commerciales. Il aura pour principales missions d'améliorer le modèle économique et les processus, de faire converger et de fiabiliser les métiers, de fédérer, développer et d'accompagner les équipes. Il sera également membre du comité exécutif et rapportera directement à Alain Wilmouth, Président et Directeur Général de 2CRSi, qui pourra se concentrer sur la conduite de la stratégie et des projets de développement prioritaires, notamment en matière d'innovation et d'internationalisation.

Diplômé de l'Ecole Centrale Paris, Philippe Jeannot bénéfice de plus de 30 ans d'expérience sur des fonctions de Direction auprès d'ETI actives sur des secteurs diversifiés, en particulier dans l'univers industriel (TSA Industries, Cosma Experts, Alternium, Hypred,...