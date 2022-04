2CRSI : message reçu

(Boursier.com) — 2CRSI monte de 3% à 4,70 euros ce jeudi, alors que le groupe a conclu un accord de distribution pour l'Amérique du Nord avec TD Synnex, un distributeur mondial et agrégateur de solutions pour l'écosystème informatique.

Afin de suivre les tendances de marché et l'augmentation de l'enveloppe thermique des puces, cet accord couvre les serveurs 2CRSi refroidis par "immersion complète" ainsi que les serveurs 2CRSi "Direct Liquid-Cooled (DLC)", dont seuls les composants principaux sont directement refroidis par un liquide. Ces serveurs sont disponibles en largeur 21" (2CRSi OCtoPus), inspirés de l'Open Compute Project (OCP), mais aussi au format standard 19" (2CRSi Atlas).

Ces produits participent activement à la réduction de la consommation électrique et permettent de réduire les coûts de maintenance et d'opérations des data centers. De plus, ces serveurs de haute performance correspondent aux besoins des marchés en croissance rapide des supercalculateurs (HPC), des services de Cloud Computing, de l'Intelligence Artificielle et de l'énergie...

"Il faudra probablement du temps pour juger de la contribution de ce partenariat, mais c'est une nouvelle validation des solutions green IT du groupe et, après les deux contrats majeurs annoncés ces dernières semaines (plus de 90ME en cumul), un nouvel élément pour conforter notre scénario de croissance qui paraît presque prudent désormais (222 ME de CA sur 2023-2024)" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 6,90 euros.