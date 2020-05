2CRSi : message reçu !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 2CRSi grimpe de 5% ce mardi à 2,92 euros, alors que le groupe a annoncé sa participation à l'augmentation de capital de Gamestream, leader mondial des services 'B2B' de jeu vidéo en streaming, à hauteur de 400 KE. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de long terme entre 2CRSi et Gamestream comprenant un premier investissement de 2CRSi à hauteur d'environ 1 ME fin décembre 2018 et l'utilisation par Gamestream de serveurs 2CRSi depuis 2018. Après cette seconde opération, la participation de 2CRSi s'élève à 14,4% du capital de Gamestream.

Fondée en 2015 et lancée commercialement en 2019, Gamestream s'est hissée en moins de deux ans au rang de leader mondial des solutions de 'cloud gaming' à destination du marché B2B. La start-up fournit aux professionnels des télécoms et de l'hospitality (hôtels, hôpitaux...) sa solution clés en main et "multi device" (TV, smartphones, PC et tablettes) en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Gamestream offre ainsi ses services à des géants tels que Etisalat (1er opérateur télécom aux EAU), Telkom Indonesia (1er opérateur en Indonésie), Sunrise (1er opérateur télécom en 5G d'Europe) ou Medion (1ère marque de PC en Allemagne).

Afin d'offrir la meilleure expérience de jeu en haute résolution (jusqu'à 4K), Gamestream utilise exclusivement des serveurs 2CRSi. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder en très haut débit à un catalogue de jeux vidéo provenant des principaux éditeurs du marché.

La levée de fonds de 3,5 ME qui vient d'être réalisée marque une étape décisive dans le développement de Gamestream qui ambitionne de doubler de taille en deux ans. La société entend mener une stratégie offensive pour conforter son avance avec le renforcement de ses équipes de développement, l'enrichissement de son catalogue de contenus et enfin l'ouverture prochaine d'une succursale en Asie.

"Cet investissement limité témoigne malgré tout de la volonté du groupe de pousser ses pions dans le 'cloud gaming', domaine particulièrement adapté à ses serveurs de haute performance" commente Portzamparc. De quoi viser un cours de 5,10 euros en restant à l'achat sur le dossier.