2CRSi maintient son objectif de chiffre d'affaires annuel entre 170 et 200 ME

(Boursier.com) — Le fabricant de serveurs informatiques haute performance 2CRSi affiche au premier semestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 77,8 ME, incluant la contribution de 24 ME du périmètre historique 2CRSi (à mettre en relation avec un chiffre d'affaires de 21,5 ME un an plus tôt). La contribution de Boston Limited est de 53,8 ME. Pour rappel, le groupe avait communiqué des données pro forma sur 12 mois de 141,1 ME.

Compte tenu de l'intégration de Boston, société pour laquelle des données semestrielles n'étaient pas disponibles jusqu'ici, et de l'alignement des dates d'exercice comptable entre les entités 2CRSi et Boston, à savoir du 1er mars au 28 février (le dernier exercice 2019/2020 avait donc une durée exceptionnelle de 14 mois du 1er janvier 2019 au 29 février 2020), il n'est pas possible de présenter de données comparables au titre du 1er semestre 2020/2021.

L'activité du groupe a été touchée à différents niveaux par la crise sanitaire mondiale depuis le début de l'année 2020. L'impact, ressenti dès janvier 2020, a concerné aussi bien les approvisionnements, qui sont aujourd'hui encore légèrement impactés en termes de délais et de coût de livraison, que l'activité commerciale. En effet, les clients de certains secteurs impactés par la crise, comme l'automobile, l'aéronautique ou le pétrole, ont souvent préféré, par prudence, différer leurs investissements. D'autres secteurs, comme le cloud computing, le jeu vidéo en ligne ou les télécoms ont été sursollicités en période de crise et ont investi dans leurs infrastructures informatiques. 2CRSi estime ainsi être aujourd'hui suffisamment diversifié pour faire face au mieux au contexte. L'objectif de chiffre d'affaires pour l'année complète reste compris entre 170 et 200 ME.

2CRSi précise qu'au titre du premier semestre, seulement environ 40% de la commande Blade, annoncée le 27 avril 2020 pour un montant de près de 25 ME, n'ont été livrés et comptabilisés en chiffre d'affaires. Les livraisons des 60% restants ont été décalées en raison des retards pris par Blade dans la préparation les datacenters destinés à recevoir les serveurs, elles devraient intervenir au 3ème trimestre et ainsi apparaître dans le chiffre d'affaires du second semestre.