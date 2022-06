2CRSi : Les solutions du groupe s'étendent sur de nouveaux marchés

(Boursier.com) — 2CRSi , concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce un nouveau contrat attribué à 2CRSi Middle East.

Un nouveau partenaire en Éthiopie, spécialisé dans le déploiement informatique, a en effet choisi les produits et solutions 2CRSi pour déployer son projet de centre de données périphérique.

Cette solution combine toutes les valeurs des produits 2CRSi : l'architecture de serveur OCP (Open Compute Project) pour réduire la consommation d'énergie et le coût total de possession, et les produits "Tranquil IT" pour gérer l'environnement difficile de la périphérie.

En outre, une partie de l'infrastructure tirera parti des capacités de personnalisation de 2CRSi, prouvant ainsi la nécessité d'une intégration hybride sur-mesure et économe en énergie.

Grâce à cette opportunité et ce partenariat, 2CRSi étend sa couverture globale, visant des marchés prometteurs avec des besoins croissants en infrastructure numérique haute performance.

La première phase de livraison est prévue pour la fin du mois de juillet 2022 et, si elle est menée à bien, l'expansion se poursuivra en 2022 et 2023.